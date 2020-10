Domenica In, Antonella Clerici super ospite di Mara Venier: anticipazioni della puntata del 18 ottobre 2020

17 ottobre 2020 a

Nuova puntata di Domenica In su Ra1 1 il 18 ottobre 2020 e un'altra super ospite nello studio di Mara Venier. Si tratta di Antonella Clerici, amata conduttrice di E' sempre mezzogiorno, il nuovo cooking show del mattino di Rai1.

A fine novembre la conduttrice presenterà The Voice Senior, nuovo talent per artisti over, che andrà in onda al venerdì sera al posto di Tale e Quale Show. La Clerici si racconterà, anche nella vita privata, nella puntata nella quale saranno ospiti Yari Carrisi e la compagna Thea, Ilaria Capua con la quale si approfondirà l'emergenza della seconda ondata Covid, e ancora il talk show dedicato a Ballando con le Stelle. In studio sono annunciati Guillermo Mariotto, Serena Bortone, Luca Bianchini, Amaurys Perez, Alessandra Mussolini, Maykel Fonts, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira.

Una domenica in poltrona tutta da godere dopo il pieno della scorsa settimana quando è stata ospite Maria De Filippi.

