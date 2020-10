Grande Fratello Vip, Stefania Orlando a Tommaso Zorzi: "Lo scherzo a Francesco era carino, non ti torturare" | VIDEO

16 ottobre 2020 a

a

a

Lo scherzo di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini, con la finta dichiarazione d'amore dell'influencer al figlio di Alba Parietti ha creato ulteriore scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. Oppini infatti ha reagito malissimo, tirando pure una sedia a Zorzi, ma la maggior parte degli inquilini lo ha difeso, attaccando proprio Tommaso.

La lite tra Oppini e Zorzi

Il quale tuttavia può incassare il sostegno di Stefania Orlando: "Lo scherzo era carino, mi dispiace non averlo visto. Non ci trovo niente di strano, ma siccome lui dopo ha esagerato con Elisabetta Gregoraci, sta cercando di recuperare la cosa per lei”, ha detto la showgirl. Stefania si riferisce al momento successivo alla lite, quando Francesco, avrebbe accusato Elisabetta di aver retto il gioco a Tommaso. Lei, molto alterata, gli avrebbe risposto che non credeva si trattasse di uno scherzo poiché l’influencer gli aveva confidato il segreto poco prima all’orecchio. Ma la showgirl, in buona fede, aveva anche giurato su sua madre tanto credeva nelle parole di Tommaso e le accuse di Oppini non le ha affatto gradite. E così Stefania Orlando continua a sostenere la sua tesi: “Lui quando si è arrabbiato con Elisabetta, lei ci è rimasta male. Vuole recuperare per lei, ma questa è una mia sensazione. Non ti torturare, non hai fatto nulla di male”, ha aggiunto. Da qui Tommaso Zorzi continua a ritenere esagerata la reazione di Oppini: "Non l’ho sfiorato, non l’ho toccato, ridevo come un pazzo e poi ho sempre parlato della sua fidanzata”. A questo punto la chiosa finale è di Stefania: "Dovrebbe preoccuparsi quando sta sempre vicino a Dayane Mello", ha sottolineato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.