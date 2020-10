Coronavirus, Fabrizio Corona annuncia la positività su Instagram: "Da giorni febbre alta e mal di gola"

16 ottobre 2020 a

Altro vip positivo al Covid, un personaggio tra l'altro sempre divisivo. "Sono parecchi giorni che non parlo, ma devo avvisarvi che ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Coronavirus. Ho avuto la febbre alta a 39 per tre giorni, mentre stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola. Lo comunico soprattutto per chi è stato in contatto con me in questi giorni, tra giornalisti, persone nel Tribunale e persone esterne". Fabrizio Corona annuncia in questo modo, attraverso alcune stories su Instagram, la sua positività al Covid 19. Giovedì 15 ottobre l'ex re dei paparazzi aveva ammesso di essere febbricitante e si era sottoposto al tampone sempre in diretta su Instagram.

