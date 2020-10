Giulia De Lellis svela il suo dramma: "Mi hanno aggredita per strada, per fortuna c'era lì una persona"

16 ottobre 2020 a

Mi hanno aggredito, è vero. Ma non sono riusciti a farmi male". E' una Giulia De Lellis più combattiva che mai quella che conferma la notizia su Instagram relativamente a una aggressione subita giorni fa a Milano. "Ho letto un articolo in cui si parlava di una brutta aggressione che avrei subito a Milano, alla quale avrebbero assistito persone che invece di aiutarmi erano impegnate a fare foto - ha spiegato l'influencer - devo precisare invece che l'unica persona presente, carinissima, mi ha subito aiutata e la ringrazio pubblicamente".

Giulia continua poi il suo racconto: "Non ne ho parlato perché non voglio condividere queste cose terribili, se dovessi raccontare tutte quelle cose terribili che mi sono successe in questi mesi, sarebbe una cosa infinita - ha sottolineato -. Penso che ci siano dei momenti che è giusto viversi nel privato, non volevo mettervi angoscia, ma ci tenevo a chiarire alcune cose". Insomma, i fan prima di tutto per Giulia De Lellis, che è comunque riuscita a superare anche questa spiacevole esperienza.

