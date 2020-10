Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi dichiara il suo amore a Francesco Oppini: lui gli tira una sedia e il web non perdona | VIDEO

16 ottobre 2020 a

Uno scherzo di Tommaso Zorzi ha portato a una reazione inaspettata da parte di Francesco Oppini. L'influencer ha creato nuovamente scompiglio all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Zorzi infatti durante la notte ha dichiarato di essersi innamorato del figlio di Franco Oppini e Alba Parietti. Ma se Maria Teresa Ruta e Guenda Goria iniziano a ridere, Francesco sbrocca completamente e lancia addirittura una sedia a Tommaso.

Il telecronista infatti, è rimasto inizialmente imbarazzato perché non sapeva come rispondere a Tommaso che considera un amico fraterno. L'influencer tuttavia si è detto soddisfatto per la riuscita dello scherzo, nonostante la reazione di Oppini sia stata forse esagerata, tanto che sui social in molti si sono scagliati contro di lui. Finisce in mezzo alla discussione anche l’incolpevole Elisabetta Gregoraci, ignara come tutti dello scherzo e invece accusata sempre da Francesco di aver retto il gioco a Zorzi.

Ancora discussione tra Zorzi e Oppini

Secondo Oppini il tema non poteva essere oggetto di uno scherzo e così la pace finale c'è, ma sempre con un pizzico di tensione. Vedremo se il rapporto tra i due si incrinerà dopo lo scherzo tirato da Tommaso.

