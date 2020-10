Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si scaglia contro Dayane Mello: "Ipocrita, si professa vera poi fa le riunioni in segreto" | VIDEO

15 ottobre 2020 a

a

a

Tommaso Zorzi è tipo che difficilmente lascia passare qualcosa senza un suo intervento. Molto spesso anche polemico. E così è stato pure per la riunione "segreta" in lavatrice tra Adua Del Vesco, Dayane Mello e Matilde Brandi. L'influencer ha giudicato l'iniziativa delle tre donne "una scorrettezza di grande maleducazione perché lo spazio - in modo anche alquanto arbitrario - è una sorta di abitazione privata della modella".

Zorzi attacca Dayane, Adua e Matilde

Zorzi trova il tutto molto “cheap”, invitando la donna ad andare in lavatrice con lui a parlare, ma gli viene risposto che si tratta del letto della brasiliana. Tommaso però non sente ragioni, e paragona il comportamento della top model brasiliana a quello di Myriam Catania, che "almeno diceva le cose in faccia e non organizzava riunioni della carboneria". Ecco il colloquio in gran segreto delle tre donne in lavatrice:

Dayane Mello contro Guenda

D'accordo con Tommaso Zorzi anche Stefania Orlando. La showgirl infatti non nasconde la delusione per le nuove alleanze della sua sodale Matilde Brandi; Stefania infatti si lamenta delle accuse sull'aspetto di non essere una buona amica. Il giovane alla fine lamenta l’ipocrisia di chi si professa coerente, corretta, vera e poi si chiude in uno spazio contenuto per non essere ascoltato da terze persone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.