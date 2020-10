Morta Suor Stella della Prova del Cuoco, volto noto in tv. L'addio commosso di Antonella Clerici

15 ottobre 2020 a

È morta suor Stella Okadar, era un volto noto in tv per aver partecipato alla trasmissione Prova del Cuoco. Antonella Clerici che ha condotto il programma, sul proprio account Instagram ha scritto un commosso ricordo: «È un periodo davvero terribile... Ciao suor Stella, sei nel tuo Paradiso», dice in un post.

Andrea Mainardi ne ha dato l'annuncio sui social. Nel programma Rai la religiosa aveva la rubrica "Il diavolo e l'acqua santa".

La francescana era nota per la sua simpatia e la sua passione per la cucina italiana e ha lasciato un buon ricordo dentro tutti quelli che l'hanno conosciuta.

