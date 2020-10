Antonella Clerici mette in imbarazzo Elisa Isoardi in diretta: "Hai una luce particolare, si vede che sei innamorata" | VIDEO

15 ottobre 2020 a

Elisa Isoardi sta attraversando un momento magico. La sua partecipazione a Ballando con le stelle insieme a Raimondo Todaro le ha fatto fare un salto di qualità a livello di popolarità. Lei sta quindi cavalcando l'onda, giocando sul rapporto con il ballerino. In molti giurano che siano veramente innamorati, altri invece pensano si tratti di un teatrino studiato ad arte. Intanto Elisa giovedì 15 ottobre ha partecipato come ospite in collegamento con "E' sempre mezzogiorno", lo show di Antonella Clerici. La brava Antonellina, un po' maliziosamente, le ha chiesto: "“Sei bravissima a ballare e sei di una sensualità e una bellezza straordinaria. Sei innamorata? Perché hai una luce particolare”, ha domandato. Il video dell'ultima esibizione.

La Isoardi ha subito chiarito: "Sono innamorata del programma e infatti devo ringraziare davvero molto Milly Carlucci e poi sembriamo davvero atleti, torno stanca a casa e non ho neanche il tempo di pensare all’amore, dovrai trovarmelo tu il fidanzato, Antonella”. Insomma, è arrivata un'altra smentita. In realtà, secondo quanto rivela Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, sembra che la loro sintonia sia a rischio: "L’intesa è più labile di quanto sembra. Elisa soffrirebbe il fatto di non poter esprimere appieno le sue doti da ballerina perché lui è reduce da un intervento chirurgico", si legge. Chissà se con il passare del tempo e il miglioramento delle condizioni di Todaro dopo l'operazione di appendicite facciano tornare il sereno tra i due. Sabato 17 ottobre vedremo la situazione nella puntata di Ballando con le stelle.

