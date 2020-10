Grande Fratello Vip, tutti contro Guenda Goria. Anche Massimiliano Morra la attacca: "E' contraddittoria in tutto quello che fa" | VIDEO

15 ottobre 2020 a

Continua la battaglia tra i gruppi all'interno della casa del Grande Fratello Vip, con Guenda Goria che è finita nel mirino di diversi concorrenti. La figlia di Maria Teresa Ruta, che già nella puntata di lunedì 12 ottobre aveva fatto valere le proprie ragioni contro chi la considerava poco partecipe alle dinamiche del gruppo, si è confrontata con Stefania Orlando: "Chiunque non si schieri apertamente contro mia madre è mio nemico - ha sottolineato -. Io vado avanti, spero che il pubblico abbia voglia di vedere chi la pensa diversamente. Ho seguito il mio cuore, il mio istinto".

Dayane Mello attacca Guenda Goria

Il discorso di Guenda tuttavia non sembra aver incontrato l'apprezzamento di tutto il gruppo: Dayane Mello, Matilde Brandi e Adua Del Vesco si allontanano subito dal tavolo e decidono di continuare il pranzo all'esterno. "Secondo te era vero questo discorso?", ha esordito la ballerina che chiede un parere alla top model brasiliana: "Non era il momento, non mi interessa", ha risposto secca Dayane che non sembra essere stata convinta dalle parole di Guenda Goria. Pure Matilde è dubbiosa: "Io non voglio fare nessun discorso, quello che dovevo dirvi ve l'ho detto", provando a ipotizzare che la figlia di Maria Teresa Ruta abbia deciso di prendere la parola a tavola quando tutti erano riuniti per il pranzo. Ma Dayane resta della sua idea: "Lì è il momento di parlare di cose belle", ha sottolineato. In giardino arriva anche Massimiliano Morra, che rincara la dose: "E' contraddittoria in tutto quello che fa", ha affermato l'attore.

