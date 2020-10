Alessia Marcuzzi torna a lavorare a Le Iene ad Italia 1, non ha il Covid: tampone molecolare negativo

15 ottobre 2020 a

a

a

Alessia Marcuzzi negativa al Covid può tornare a lavorare a Le Iene su Italia 1. La prossima settimana tornerà al timone della trasmissione eccezionalmente in onda mercoledì 21 ottobre. Il giorno prima, martedì 20 ottobre, verrà trasmessa invece su Canale 5 la puntata finale di Temptation Island, registrata un mese fa in Sardegna e che vede sempre Alessia alla conduzione.

La conduttrice Mediaset non è quindi positiva al Coronavirus. Il tampone molecolare ha dato esito negativo. È stata la stessa presentatrice di Temptation Island a darne notizia sui social network. Il tampone rapido antigenico, al quale si sottopongono tutti i lavoratori dello spettacolo che devono mettere piede in uno studio televisivo, aveva un valore estremamente basso, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test. Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare. In attesa bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.