Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: "Mi sento solo, non ce la faccio più". Ed Elisabetta Gregoraci lo consola | VIDEO

Momento di sconforto per Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip. L'influencer infatti negli ultimi giorni sembra piuttosto sofferente e si confida così con Francesco Oppini, il quale preoccupato cerca di spronarlo: "Io sono qui per parlare, non lo dico agli altri, ma tu devi reagire"; dal canto suo Tommaso risponde: "Inizio a sentire di non farcela più a stare qua dentro". Anche Elisabetta Gregoraci cerca di consolare Zorzi.

Elisabetta Gregoraci conforta Tommaso Zorzi

Tommaso, complici i malumori nati nella casa dopo l'ultima puntata, sembra aver perso l'energia dei primi giorni e mostrandosi molto tormentato dice: "Mi sento solo, già lo sono nella vita, qua ancora di più", mentre il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini lo rassicura: "Io vengo a dormire da te, sei fra i preferiti ma di cosa stiamo parlando?". Si avvicina anche Stefania Orlando, che cerca di incoraggiare il giovane amico dicendo: "Prenditi il tuo tempo noi siamo qua, ma possibile che non ti arriva il bene che ti vogliamo?". Vedremo se queste parole di conforto riusciranno a far uscire Tommaso Zorzi da questo momento un po' così.

