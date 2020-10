Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci riabbraccia Pierpaolo Pretelli. Poi parla male di Guenda Goria | VIDEO

15 ottobre 2020 a

Tempo di confidenze nella casa del Grande Fratello Vip. Reduce dalla breve convivenza con Guenda Goria nel Cucurio, al rientro nella casa, Elisabetta Gregoraci ha parlato con Matilde Brandi, Adua Del Vesco e Dayane Mello del carattere della figlia di Maria Teresa Ruta. La showgirl infatti, se da una parte ammette di aver trovato piena collaborazione in Adua e Massimiliano Morra, rivela di non essere riuscita a trovare un punto d'incontro con Guenda: "Era molto solitaria, dormiva, non cucinava con noi", ha sottolineato. Elisabetta ha riabbracciato anche Pierpaolo Pretelli dopo essere rientrata in casa. Questo il video.

Il ritorno dei Cucuriati in casa

Matilde Brandi e Dayane Mello si mostrano molto curiose del comportamento di Guenda nel Cucurio così Elisabetta, sottolineando le sue buone intenzioni, dice: "Ho provato a dirle di sforzarsi ma dice che si sente molto diversa da noi e non si trova bene" spiegando come la giovane coinquilina senta una certa esclusione da parte del gruppo. "Sinceramente io non ho capito neanche il rapporto con la madre", esclama Matilde Brandi pensierosa mentre Dayane, anche lei turbata dal comportamento ambiguo della musicista, risponde: "Secondo me anche se sono separate giocano insieme". E subito Elisabetta, alludendo al passato lavorativo di Maria Teresa, aggiunge: "Ma è normale che lei sia abituata, ha fatto già giochi simili a questo". Insomma, il carattere misterioso ed enigmatico di Guenda continua a non convincere gli altri inquilini.

