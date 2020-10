Monica Bellucci, la splendida figlia Deva Cassel tra selfie e video per la copertina d'esordio sulla rivista Elle

14 ottobre 2020 a

In posa per la rivista Elle. Lei è la splendida Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Elle nei giorni scorsi le ha dedicato una splendida copertina, titolando La bella debuttante. Deva è sulle orme di mamma Monica: una giovanissima modella che tra l'altro ha quasi 130mila follower su Instagram. Nata a Roma, 16 anni compiuti lo scorso 12 settembre, incredibile somiglianza con Monica Bellucci, ha già lavorato per diversi marchi, tra cui Dolce & Gabbana.

Sul suo profilo Instagram ha postato un bel video relativo proprio al servizio fotografico per Elle. Oltre a un selfie in cui mostra orgogliosa la copertina della rivista per la quale aveva ricevuto gli affettuosi complimenti della mamma.

