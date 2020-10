Grande Fratello Vip, entra Alejandra Onieva? Like a Pierpaolo Pretelli, chi è la rivale di Elisabetta Gregoraci

14 ottobre 2020 a

a

a

Un nuovo possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip sta facendo impazzire i social. Le voci si rincorrono e anche i movimenti social delle star sono monitorati 24 ore su 24 dagli appassionati dei reality. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello di Alejandra Onieva, amatissima attrice spagnola che ha messo un like galeotto a Pierpaolo Pretelli. E chissà se un suo ingresso possa gettare scompiglio nella coppia composta dal modello e da Elisabetta Gregoraci. L'indiscrezione è stata rivelata da Novella 2000. Alejandra, nota per aver preso parte alla soap opera spagnola, Il Segreto, nel ruolo di Soledad Castro, è conosciuta anche per la partecipazione alla serie Netflix Alto Mare, giunta alla sua terza stagione. Se con Can Yaman il conduttore non è riuscito a giungere ad un accordo, con Alejandra Onieva potrebbe essere stato più fortunato. Subito i social hanno avviato le discussioni, in un mix tra incredulità ed eccitazione. Alejandra tuttavia sarebbe felicemente fidanzata con l'attore spagnolo Sebastian Stan, ma si sa come la casa del Grande Fratello sia l'ideale per rompere anche i rapporti più duraturi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.