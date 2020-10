Taylor Mega ostenta lusso in giro per la città. Va in palestra con vestiti da oltre 1.500 euro

14 ottobre 2020 a

Una vita nel lusso quella di Taylor Mega. La modella e influencer sfoggia sia per le serate di gala che per una semplice lezione in palestra un abbigliamento dal costo proibitivo per i comuni mortali. Negli ultimi scatti pubblicati sui social, Taylor prima sfoggia un abito rosa Balenciaga da 900 euro, corredato da una borsetta sempre rosa da 7mila euro. Il tutto accompagnato dalla frase: "Sono magra, sono ricca, sono un po' una str****". Ma anche quando va in palestra Taylor Mega non scherza: oltre ai minishorts che esaltano il fisico perfetto, scarpe Nike da 100 euro circa, in più - al posto del più tradizionale borsone - una keepall Bandouliere di Louis Vuitton, del valore di 1.500 euro. Insomma, chi bello vuole apparire...

