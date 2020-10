Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli non ce la fa più senza Elisabetta Gregoraci. I due a terra, lui sussurra: "Mi manchi" | VIDEO

14 ottobre 2020 a

Pierpaolo Pretelli non ce la fa più a stare lontano da Elisabetta Gregoraci. Il modello e la showgirl sono separati da lunedì 12 ottobre quando Guenda Goria ha scelto l'ex Lady Briatore per raggiungerla nel Cucurio. La reazione di Pretelli fa pensare che il rapporto tra i due sia molto di più di una semplice amicizia all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma non tutti i mali vengono per nuocere e anzi in alcuni casi la lontananza e il distacco mostrano le cose sotto a un’altra luce e pare che alla showgirl sia successo proprio così.

Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci divisi dal vetro

Gli inquilini della casa sono soliti avvicinarsi alla porta del Cucurio per assicurarsi che i propri compagni stiano bene e questa volta il Grande Fratello ha permesso loro di potersi anche vedere. Così la tenda si alza e tutti corrono verso l’unico ostacolo che li divide: un vetro. Pierpaolo ed Elisabetta poggiano le mani sul vetro, ed è come si si toccassero. “Grazie per il biglietto, è molto carino”, le comunica la showgirl. La concorrente si riferisce al dolce pensiero che Pierpaolo ha voluto scrivergli su un foglietto. D’un tratto la tenda viene calata ma la voglia di vedersi fino all’ultimo istante è tale che entrambi si stendono a terra condividendo i pochi centimetri di spazio rimasti: “Mi manchi”, le dice Pierpaolo. “Anche tu”, risponde lei. Sembra davvero che il rapporto tra i due si sia cementato dopo questa separazione forzata.

