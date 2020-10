Grande Fratello Vip, Dayane Mello attacca Stefania Orlando: "Non vorrei mai un'amica come te" | VIDEO

14 ottobre 2020 a

Lite tra Dayane Mello e Stefania Orlando all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tutto è nato dal confronto tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi che ha portato ulteriori incomprensioni, con Dayane che è andata a consolare la ballerina, accusando Stefania Orlando di non essere stata vicina alla sua amica. A questo punto però la showgirl affronta la top model.

Litigio tra Dayane e Stefania

La modella inizialmente reagisce con nervosismo: "Non è carino, io supporto le mie amiche", dice senza mezzi termini. Stefania invece non comprende il motivo dell'intromissione di Dayane: "Non credo di aver fatto nulla di sbagliato" si difende. Dayane però non sembra crederle, per lei il modo in cui Stefania ha gestito la vicenda è stato poco rispettoso nei confronti della sua amica. Il modo di affrontare la conversazione di Dayane ("Non vorrei mai un'amica come te", la frase della top model brasiliana) innervosisce Stefania che dichiara: "Non devo prendere lezioni di amicizia".

