Grande Fratello Vip, Franceska Pepe si scaglia contro Pupo: "Sessista e ipocrita, si è giocato pure le mutande" | VIDEO

14 ottobre 2020 a

a

a

Franceska Pepe continua a far parlare di sè anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La modella e influencer lunedì 12 ottobre ha avuto un diverbio con i concorrenti rimasti in gara, e poi in studio si è verificata una spiacevole lite con Pupo.

Il cantante e opinionista del reality ha accusato Franceska di non poter essere un esempio, anche perché non ha ancora mai lavorato o combinato nulla. La polemica durante la puntata è stata lasciata un po' lì, eccezion fatta per una difesa di Alfonso Signorini nei confronti della Pepe, ma la modella non è certo tipo che lascia perdere. E così a distanza di giorni ha condiviso un messaggio di una sua fan in una Instagram stories, in cui si attacca duramente Pupo. Questo il testo del messaggio: "Pupo sessista offensivo e ipocrita. Un uomo che ha relazioni pluriamorose, due famiglie, si è giocato anche le mutande, dà della poco di buono a Franceska e dice che è un cattivo esempio? Pupo ha avallato le insinuazioni di chi ha dato della prostituta a Franceska: questa è la fiera dell'ipocrisia sessista", conclude la fan della Pepe. Venerdì 16 nella puntata del Grande Fratello Vip si attendono ulteriori sviluppi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.