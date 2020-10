GfVip 5, Patrizia De Blanck e le rivelazioni sul sesso: "Quelli che mi sono trombata". La contessa confessa in diretta tv | Video

13 ottobre 2020 a

a

a

Il dettaglio non è sfuggito ai più. La rivelazione arriva da Patrizia De Blanck e va in diretta tv nella tarda serata di lunedì 12 ottobre 2020 nella puntata del Grande Fratello vip di Canale 5.

"Quelli che mi sono trombata me li ricordo tutti!”, dice la contessa che a quasi ottanta anni continua a stupire. E i social rilanciano il video che sconvolge la casa più spiata d'Italia.

Alfonso Signorini le fa uno scherzo“Non ti sei fatta mancare niente, sei stata con gli uomini più belli. Abbiamo scovato un tuo vecchio amore” e dall’altra parte del plexiglas compare un vecchio signore. “Parì, te recordi de me? So’ passati 30 anni, te recordi di me? So’ Alvaro, il falegname, mi chiamavi perché sfonnavi sempre il letto, pure te, te sei invecchiata, le zinne ti si sono sgonfiate, hai messo su un po’ di ciccia” dice l’uomo alla De Blanck: “Ma è un pazzo lucido, non lo conosco, non lo so chi è. Se avessi fatto qualcosa con lui lo direi, a parte che è un ce**o, dai torna all’ospedale da dove sei venuto”.

“Alfonso, non voglio più uomini, ho avuto di tutto e di più. Se è vero che sfondavo il materasso? Con lui no, ma con altri sì! Con Armando sono caduta giù dal letto. Forse non me lo ricordo? No! Io quelli che mi sono tro**ata me li ricordo tutti, tutti! Sono stata con un idraulico e con un elettrauto, ma con un falegname mai”. afferma con autoironia invidiabile la De Blanck.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.