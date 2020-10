Mirko Scarcella, la moglie quasi nuda sul letto matrimoniale. Saluta i telespettatori di Non è l'arena: guarda le foto

12 ottobre 2020 a

Mirko Scarcella manda in onda su La7 le immagini della moglie Dash in intimo sul letto matrimoniale. E' l'ultima parte della trasmissione Non è l'arena, condotta tutte le domeniche da Massimo Giletti, quando il discusso Scarcella davanti alle richieste del conduttore inquadra la moglie con il suo telefonino.

Ecco due fermo immagine della biondissima e bellissima Dash, che non si imbarazza affatto nonostante sia in intimo e anzi saluta i telespettatori sollevando la mano. Davanti a lei c'è la bimba Sienna Rose, nata da pochi mesi. Sono immagini viste da pochi telespettatori, considerata la tarda ora in cui è avvenuto questo episodio. Mentre Scarcella inveiva sul caso che sarà affrontato nella serata di lunedì 12 ottobre nella trasmissione Le Iene, Dash sembrava perfettamente a suo agio.

