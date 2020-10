Mirko Scarcella: ecco chi è l'ex manager che litiga con Gianluca Vacchi. Ha iniziato facendo il commesso

12 ottobre 2020 a

Bolognese, 33 anni, social media manager: ma chi è davvero Mirko Scarcella, su cui si sono accese le luci della ribalta dopo il litigio con Gianluca Vacchi?

Stasera, lunedì 12 ottobre 2020, Le Iene su Italia1, manderanno in onda uno speciale nel quale Vacchi parlerà nel dettaglio del loro rapporto. Mirko è considerato un vero e proprio guru dei social manager, capace di far collezionare milioni di like o di follower a chi decide di affidarsi a lui. Come, appunto, Gianluca Vacchi. Eppure il suo primo lavoro era stato molto diverso: dopo gli studi (prima il diploma, poi la facoltà di Informatica) aveva iniziato facendo il commesso. Ben presto, però, l'inizio di una nuova avventura professionale. Indubbiamente più redditizia di quella con cui aveva iniziato la sua carriera.

