Chiara Ferragni, così è diventata famosa: dal primo blog a influencer globale da 21 milioni di follower

12 ottobre 2020 a

a

a

Chiara Ferragni sarà protagonista oggi lunedì 12 ottobre su Rai Due con Il film-documentario diretto da Elisa Amoruso,“Chiara Ferragni – Unposted”. Ma chi è davvero Chiara Ferragni, la più famosa influencer italiana?

Nata a Cremona il 7 maggio 1987, ha iniziato la sua avventura nel 2009, creando con l'ex fidanzato Riccardo Pozzoli il blog The Blonde Salad, che poi è diventata il suo marchio. Da questa prima esperienza, in pratica, non si è più fermata: nel 2010 ha presentato una linea di scarpe, ripetendo nel 2014 questa avventura insieme a Steve Madden. Poi è diventata la prima fashion blogger ad apparire su una copertina di Vogue, in Spagna.

Chiara Ferragni aspetta una bimba e l'annuncio è social dato dal piccolo Leo | Video

Il 2016 è l'anno della consacrazione: global ambassador di Pantene, testimonial di Amazon moda, ha posato e ha posato per Vanity Fair Usa. E' stata inserita da Forbes nella lista "30 Under 30 Europe, mentre Mattel ha creato una versione Barbie di Chiara Ferragni. Passa un anno e la rivista Forbes parla ancora di lei, definendola l'influencer più importante al mondo nel settore della moda. Diventa così testimonial di alcuni dei più importanti marchi italiani, raggiungendo i 21 milioni di follower sui suoi canali social. Solo su Instagram ha oltre 40 milioni di utenti mensili e 13 milioni di seguaci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.