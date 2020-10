Simona Ventura torna in Rai con Fenomeno Ferragni. Ma spara a zero sui reality: "Conduttori senza personalità, salvo solo Signorini"

11 ottobre 2020 a

Grande attesa per la serata evento targata Rai "Fenomeno Ferragni", dedicata all'influencer più famosa al mondo che si vedrà in una intervista firmata da Simona Ventura. La conduttrice ha presentato così l'evento: "Ho subito intuito il potenziale. Riesco da sempre ad anticipare un po’ il gusto del pubblico e sono convinta che ora è indirizzato verso cose nuove, come le serate evento. Sono abbastanza curiosa di capire che impatto possa avere Chiara Ferragni nella tv generalista. In generale - ha sottolineato Simona Ventura - sappiamo bene che i social non spostano una virgola in termini di ascolto televisivo. La maggior parte degli influencer non sono in grado di lavorare in tv. Al momento la tv non ha bisogno del web".

Simona Ventura ha quindi commentato l'operato dei colleghi, in particolare dei conduttori dei reality: "La vera tragedia è che si è persa personalità nella conduzione. Per me il presentatore di quel tipo di format deve avere un approccio molto istintivo, appassionato. Per questo - ha spiegato - mi piace tantissimo Alfonso Signorini, si vede che ama il suo programma”. Stoccata ad Alessia Marcuzzi?

