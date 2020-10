Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si isola e si lamenta con gli altri: "Non riesco a integrarmi nelle dinamiche di gruppo" | VIDEO

11 ottobre 2020 a

Ancora alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo i malumori tra Tommaso Zorzi, Enock Barwuah e Massimiliano Morra, l'influencer ha abbandonato il salotto. "Mi sembra un atteggiamento infantile", commenta Elisabetta Gregoraci che non capisce il motivo per cui Zorzi si sia sottratto alla discussione e lo segue in camera: "Secondo me stai sbagliando", gli dice. "Mi sento un po' un outsider", la replica di Tommaso.

Discussione tra Tommaso Zorzi e il resto del gruppo

L'influencer spiega come spesso non riesca a inserirsi come vorrebbe nelle dinamiche della casa e nello specifico in quelle che coinvolgono il gruppo dei suoi compagni di stanza. Anche Francesco Oppini, Stefania Orlando e Andrea Zelletta si uniscono al discorso e cercano di far ragionare l'influencer: "Su alcune cose mi rendo conto che non riesco a integrarmi nelle dinamiche" continua Tommaso. "Io ci sono rimasto male, ci tengo che tu stia bene", afferma poi Oppini che si dice stupito di come l'influencer abbia affrontato la questione allontanandosi e chiudendosi in se stesso. Tommaso Zorzi sembra disposto ad ascoltare i consigli dei compagni d'avventura: "Questa può essere l'occasione di smussare alcuni elementi caratteriali", gli consiglia infine Elisabetta. Vedremo se l'influencer in futuro dimostrerà di aver recepito i consigli dei suoi coinquilini.

