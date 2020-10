Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Domenica Live, il perdono di Barbara D'Urso e il messaggio speciale di Eleonora Giorgi | VIDEO

11 ottobre 2020 a

Divertimento e un pizzico di commozione per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ospiti nella puntata di Domenica Live, l'appuntamento domenicale su Canale5 condotto ovviamente da Barbara D'Urso. La storia d'amore è nata nella casa del Grande Fratello Vip otto mesi fa e al momento va davvero a gonfie vele. In puntata Barbara D'Urso ha ricordato la sua arrabbiatura rispetto a quanto accaduto a Live Non è la D’Urso e alla loro bugia: “Ma vi ho super perdonato!”, ha ammesso, rimandando in onda il filmato che la fece imbufalire. “Siamo due scemi innamorati che non ce la facevano più, erano tre mesi che non ci vedevamo!”, si è giustificata Clizia.

Poi è stata la volta del messaggio di Eleonora Giorgi, madre di Paolo e quindi attuale suocera di Clizia, che ha inviato un videomessaggio proprio per la splendida fidanzata del figlio.

Parole di grande stima, il miglior modo per augurarle 40 anni. "Un'anima davvero speciale", ha commentato l'ex moglie di Francesco Sarcina. Poi la sorpresa in studio, con la sorella e il padre di Clizia che sono intervenuti per festeggiare con la Incorvaia il suo compleanno: “Mi stai facendo piangere!”, ha commentato rivolgendosi alla padrona di casa.

