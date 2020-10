Flavio Briatore posta gli assembramenti fuori dai locali e avverte i giovani: "Basta ca**ate, così finiamo nel baratro"

11 ottobre 2020 a

Monito di Flavio Briatore ai giovani. L'imprenditore è intervenuto con un lungo post su Instagram, nel quale ha pubblicato tra l'altro tre foto di assembramenti fuori dai locali con i giovani loro malgrado protagonisti.

"Voi ragazzi sapete quanto vi abbia sempre difeso, condannando che si cercassero nei giovani gli untori da dover condannare - si legge nel post -. Oggi la situazione è delicatissima e il rischio di nuove chiusure è reale e sapete cosa potrebbe significare. La morte irreversibile di un Paese che non può permetterselo. Continuo a vedere immagini di assembramenti fuori dai locali che nulla hanno a che fare con l’idea di svago o goliardia, ma solo grande irresponsabilità ed incoscienza. Ora più che mai dobbiamo evitare che blocchino il Paese e con questi atteggiamenti non facciamo altro che accelerare che tutto ciò avvenga. Vi vedo senza mascherine, appiccicati come formiche. Non va bene! Non fate cazzate perché il rischio che stiamo correndo è devastante per tutti, voi compresi. Confido - è la conclusione del post - in una vostra presa di coscienza e senso di responsabilità perché così finiamo tutti nel baratro".

