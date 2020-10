Grande Fratello Vip, per Elisabetta Gregoraci dai 10.000 ai 20.000 euro a settimana. E da Briatore ne arrivano 8.000 al mese

11 ottobre 2020 a

Elisabetta Gregoraci è probabilmente il personaggio più chiacchierato della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Chiaro che a far parlare è soprattutto la storia con l'ex marito Flavio Briatore, con cui già c'è stata nelle prime puntate la polemica su mantenimento e rapporto con il figlio Nathan Falco. Secondo l'indiscrezione di "Kontrocultura" il mantenimento si attesta a circa 8.000 euro al mese, senza dimenticare la casa a Montecarlo da circa 430 metri quadrati e le quote dei locali Billionaire, Twiga e altri ancora.

Da non sottovalutare inoltre il cachet che la showgirl si è assicurata per la presenza nel reality. Elisabetta Gregoraci infatti prenderebbe un compenso che va dai 10.000 ai 20.000 euro a settimana. Qualora pertanto l'ex lady Briatore andasse fino in fondo alle fasi finali del Grande Fratello Vip, si accaparrerebbe una cifra vicina ai 100.000 euro.

