Federica Pellegrini, nessuna replica dopo le foto con Giunta. Intanto lei mostra un look da maleducata

Momento di serenità per Federica Pellegrini. La Divina si prepara in tutta calma alle prossime Olimpiadi di Tokyo nel 2021 e intanto non replica dopo le foto pubblicate su "Chi" dell'uscita con il suo allenatore Matteo Giunta, una sorta di ufficializzazione della loro storia d'amore che sembra durare da qualche anno.

Su Instagram la nuotatrice appare combattiva come al solito, in un look che la ritrae con vestito di jeans che però lascia intravedere una profonda scollatura. Federica calza poi degli stivaloni in pelle davvero aggressivi. "Maleducata", la didascalia che accompagna l'immagine. Per la serie, se volete diffondere malignità, io sono disposta a combattere. La Pellegrini è pronta a tutto, come sempre.

