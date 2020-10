Io ti cercherò, Maya Sansa ospite con Gassmann a Da noi a ruota libera. Vita privata, carriera e quell'amicizia con Orlando Bloom

11 ottobre 2020 a

Tra gli ospiti della puntata di domenica 11 ottobre di "Da noi...A ruota libera" su Rai1 con Francesca Fialdini, ci sarà anche Maya Sansa, l'attrice tra le protagoniste della fiction "Io ti cercherò", con Alessandro Gassmann, fiction che ha riscosso già un grande successo di pubblico. Ma ecco un ritratto più approfondito dell'attrice romana. Nata nella capitale nel 1975, Maya Sansa si appassiona subito alla recitazione e oggi è uno dei volti più apprezzati, non soltanto in Italia. Per amore, infatti, ha lasciato il suo Paese e ha raggiunto la notorietà anche in Francia. Madre italiana e padre iraniano, è stata cresciuta dalla mamma e dalla nonna, arrivando a conoscere suo padre solo a 15 anni. Maya ha trascorso la sua infanzia in una casa che apriva le sue porte a chiunque, tra amici e parenti. Una famiglia aperta, insomma, che oggi sta cercando di ricreare assieme al suo compagno, l'attore canadese Fabrice Scott. Nel 2014, Maya e Fabrice hanno avuto una figlia. Per la piccola, l’attrice ha scelto un nome molto particolare: Talitha, che in aramaico significa “fanciulla”. Il curriculum di Maya è di grande spessore, ha iniziato a studiare teatro a 14 anni e, dopo il diploma preso al liceo classico, si è trasferita a Londra per frequentare la Guildhall School of Music & Drama. Tornata in Italia, la Sansa ha debuttato subito al cinema con Marco Bellocchio e, negli anni, ha lavorato con grandi registi sia in Italia che in Francia. In tv da segnalare la partecipazione nella fiction "Tutto può succedere", dove ha recitato al fianco di Pietro Sermonti e Alessandro Tiberi. Ora è nel cast di "Io ti cercherò", insieme ad Alessandro Gassmann. Tra le curiosità su Maya Sansa l'amicizia con Orlando Bloom, con cui ha studiato insieme a Londra e fatto pure una esperienza di bungee jumping.

