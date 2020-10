Can Yaman, chi è l'attore turco: carriera, amori e il rapporto con Demet

10 ottobre 2020 a

Can Yaman - ospite stasera a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin - è un attore turco e nel pomeriggio di Canale5 parlerà dell'incontro con il regista Ferzan Özpetek e del suo rapporto con Demet Ozdemire. Stando alle parole di Yaman, tra lui e Demet i sarebbe solo un bellissimo rapporto d’amicizia. I fan della serie, però, hanno intravisto una chimica troppo profonda per essere solo quella tra due colleghi e amici. Che Verissimo sia stato scelto per un annuncio amoroso?

Verissimo, vip ospiti di Silvia Toffanin: c'è Can Yaman oggi sabato 10 ottobre su Canale 5: anticipazioni

Can, 31 anni da compiere tra un mese, è diventato famoso interpretando il ruolo di Can Divi -, insieme proprio a Demet Özdemir - nella serie DayDreamer – Le ali del sogno. Laureato in giurisprudenza nel 2012, ha iniziato a lavorare come praticante procuratore, dopo pochi mesi ha deciso di seguire la sua passione per la recitazione. La carriera da attore è iniziata nel 2014, ma il successo è arrivato nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d'affari, nella serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, insieme a Özge Gürel. I due recitano anche nel 2020 nella serie Bay Yanlış, Can veste i panni di Özgür Atasoy. Can Yaman parla correntemente quattro lingue (turco, italiano, tedesco e inglese) ed è un grande tifoso del Beşıktaş.

