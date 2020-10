Verissimo, vip ospiti di Silvia Toffanin: c'è Can Yaman oggi sabato 10 ottobre su Canale 5: anticipazioni

10 ottobre 2020 a

Oggi, sabato 10 ottobre 2020, torna Verissimo su Canale 5. Nel salotto di Silvia Toffanin c'è un personaggio molto amato: Can Yaman. I fan potranno sapere tutto sulla vita priovata e professionale dell'attore turco. E' prevista una intervista al protagonista della serie Daydreamer, in onda su Canale 5.

Le anticipazioni parlano poi della presenza di Lorella Cuccarini, quindi Gerry Scotti ed Ezio Greggio, protagonista del nuovo film Lockdown all’italiana di Enrico Vanzina. In studio la compagna di Luca Argentero, Cristina Marino e l’attore Michele Morrone per una puntata dove non mancheranno le confessioni ai telespettatori del programma della rete ammiraglia Mediaset. L'appuntamento è per le ore 16.

