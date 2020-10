Matteo Salvini va a pescare al lago: "Esercizio di calma e sfida di pazienza"

09 ottobre 2020 a

"Esercizio di calma, sfida di pazienza, colloquio dell'animo". E' il tweet che accompagna alcune foto molto particolari di Matteo Salvini. Il leader della Lega pubblica immagini scattate mentre è a pescare al lago. Jeans, piumino e cappellino con visiera. Armato di lunga canna, evidentemente si è voluto regalare qualche ora di serenità e di tranquillità.

Naturalmente come sempre accade quando posta le sue immagini, molti dei commenti sono da censura, ma ovviamente pubblicati puntualmente attraverso falsi profili. Naturalmente non mancano nemmeno i like e i messaggi di affetto dei suoi fan. Di certo quella del pescatore è una versione poco conosciuta di Matteo Salvini.

