Bugie agli italiani sulle mascherine, l'epidemiologo Lopalco a Piazzapulita: "Gli scienziati dicevano che non servivano perché non c'erano"

09 ottobre 2020

Sono incredibili le dichiarazioni rilasciate a Piazzapulita, su La7, da Pierluigi Lopalco, epidemiologo, neo assessore, responsabile per le emergenze epidemiologiche della Regione Puglia. Davanti alla domanda per quale motivo all'inizio della pandemia gli scienziati hanno sostenuto che non serviva mettere le mascherine, svela l'inganno: "Molto semplice, perché non c'erano". "Nella sanità pubblica - ha aggiunto - in quel momento la priorità era dare le mascherine agli operatori sanitari", ha aggiunto Lopalco. Poi ha ha precisato: "Io però non l'ho mai detto". Dichiarazioni che hanno lasciato perplessi i presenti e che in inevitabilmente suscitano dure reazioni: i cittadini devono sempre conoscere la verità. Clicca qui per ascoltare le incredibili dichiarazioni.

