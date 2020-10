Mick Schumacher pronto alle prove di F1: "Sono fiero di mio padre. Ora voglio capire e imparare"

08 ottobre 2020 a

Il suo sogno è sfondare in Formula 1, sulle orme del padre. Lui è Mick Schumacher, figlio di Michael che nella giornata di domani, venerdì 7 ottobre, esordirà in Formula 1 nelle prime prove libere del Gran Premio dell'Eifel, al Nurburgring. Sarà al volante di una Alfa Romeo Racing. Schumacher jr non sembra solo emozionato, ma pronto. Di sicuro molto carico: "Io voglio capire cosa occorre per diventare pilota di F1 e voglio imparare tanto. Ed essere pronto le la F2. Bello e utile rivedere i video di mio padre. Molte curve richiederanno un approccio diverso da quelle affrontate da lui, sono fiero di quello che ha fatto. Per me resterà sempre il migliore e rimarrà la mia principale fonte di ispirazione".

