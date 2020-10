Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: “Sono innamorata fuori da qui”

08 ottobre 2020 a

Tutti pazzi per Elisabetta Gregoraci. Fuori e dentro il Grande Fratello Vip, reality in onda su Canale5. La show girl, al centro delle polemiche per il suo rapporto con l'ex marito Flavio Briatore, ha messo un freno alla passione di Pierpaolo Petrelli. E di conseguenza i rapporti si sono congelati dopo che - per giorni - ha cercato un contatto con la Gregoraci che alla fine esausta ha sganciato la bomba: “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa”.

Non si sa chi sia il nuovo fidanzato, ma nei giorni scorsi sopra la casa più spiata d'Italia è arrivato un messaggio tramite un aereo da parte di un suo ammiratore con scritto: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Il settimanale Novella 2000 ha rivelato che quelle parole vengono da un suo ex flirt, il rapper Mr Rain. E in effetti c’è un brano del cantante “9.3” che contiene quella frase:

