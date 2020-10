Kate Middleton con i capelli biondi, il cambio di look della duchessa di Cambridge che affascina i fan

08 ottobre 2020 a

Cambio di look per Kate Middleton. La duchessa di Cambridge è apparsa sui social con i capelli biondi, una novità che ha affascinato i fan della moglie dell'erede al trono principe William.

Campionessa di stile, ammirata in tutto il mondo e segnatamente dai sostenitori della Royal family, Kate ha sfoggiato i suoi capelli "nuovi" che hanno incontrato i favori del pubblico social che l'hanno incoronato di nuovo campionessa di stile. Scatti che hanno suscitato like e commenti positivi. Il cambio di look appare infatti innovativo, ma con gusto, senza stravolgere l'immagine della moglie del futuro re del Regno Unito.

