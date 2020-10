Luigi Berlusconi, matrimonio con Federica Fumagalli per pochi intimi: assente Silvio. La scelta dell'abito

07 ottobre 2020 a

Matrimonio per Luigi Berlusconi che oggi ha sposato Federica Fumagalli, la sua storica fidanzata. Le nozze, in una chiesa milanese alla presenza di pochissimi invitati, all’incirca 25. Il terzogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, una storia d’amore iniziata 9 anni fa, e sempre molto riservata. Le nozze, che molti davano in programma per la scorsa estate, sono state probabilmente rinviate per il Covid, in particolar modo, per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, assente - riferisce Il Corriere della Sera - perché in attesa dell’esito del secondo tampone.

Federica - secondo quanto spiega la fonte - da esperta di moda ha scelto l'abito della stilista e amica Alessandra Rich, italiana naturalizzata inglese. E' una delle stiliste predilette da Kate Middleton.

