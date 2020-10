Federica Pellegrini, Le Iene svelano stasera se diventerà mamma. Nell'anticipazione lei esclama: "Oh ca**o"

06 ottobre 2020 a

"Federica Pellegrini sta per diventare mamma? Per sapere la risposta, non perdetevi la nostra intervista alla campionessa questa sera dalle 21.10 su Italia1." E' la dida al post del video che anticipa il servizio che vedremo questo martedì 6 ottobre 2020. E' stato pubblicato sulla pagina Facebook dell'attesa e seguita trasmissione che torna stasera.

Si vede nelle immagini Federica Pellegrini che esclama "Oh ca**o". Stasera sapremo a quale esito è dovuta questa risposta da parte della popolare campionessa che proprio questa settimana è uscita allo scoperto, mano nella mano, insieme al suo coach Matteo Giunta in un servizio del settimanale Chi.

