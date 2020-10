Tiziano Ferro, video anticipazione sul film nella sua vita privata e professionale dal 6 novembre su Amazon Prime

06 ottobre 2020 a

a

a

I fan di Tiziano Ferro hanno cominciato il conto alla rovescia e intanto si godono il video di anticipazioni. Amazon Prime Video ha svelato oggi poster e teaser trailer del nuovo documentario Amazon Original italiano Ferro.

Il film è un intenso e potente viaggio nella vita privata e professionale di Tiziano Ferro, uno dei più famosi cantanti italiani contemporanei.

Ferro offrirà ai clienti Prime uno sguardo unico sulla storia e le passioni, la vita quotidiana e il lavoro di un artista amato in Italia e in tutto il mondo, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi il 6 novembre 2020.

Ambientato tra Italia e Stati Uniti, Ferro accompagnerà il pubblico in un percorso che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e le sfide dal punto di vista dell’artista dopo vent’anni di carriera.

Gli spettatori avranno la possibilità di sperimentare il mondo di Tiziano Ferro, da sempre entusiasta di riuscire ad emozionare i fan con la sua straordinaria capacità di comunicare, in un viaggio commovente e delicato, guardando ai suoi successi, alle cadute, alle lacrime e ai sorrisi. Il documentario sarà anche raccontato dalle persone a lui più care, da coloro che lavorano con lui, rivelando aspetti sconosciuti della sua vita, tra cui filmati inediti mai visti prima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.