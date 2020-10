Alice Sabatini da impazzire, foto nuda dentro la vasca idromassaggio: fisico perfetto e sguardo sensuale

06 ottobre 2020 a

Completamente nuda, sguardo sensuale dentro la vasca idromassaggio. Alice Sabatini fa impazzire i suoi followers nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram direttamente dalle terme di Vulci, in Toscana. L'ex Miss Italia è infatti apparsa così sui social, con i capelli bagnati, parti intime coperte solo dalla posa e il viso rivolto verso l'obiettivo, ha lasciato i fan davvero senza fiato.

Non è raro vedere Alice Sabatini in bikini o in intimo, distesa tra le lenzuola o mentre prende il sole in spiaggia, con le sue curve esplosive e il fisico perfetto in bella evidenza. Alice è fidanzata da tre anni con Gabriele Benetti, cestista 25enne, colui che l'ha aiutata a uscire dalla depressione in cui era caduta dopo aver conquistato lo scettro di Miss Italia.

