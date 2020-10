Cristiano Ronaldo, si riapre il caso di stupro? Esame mentale per Kathryn Mayorga

05 ottobre 2020 a

I guai per Cristiano Ronaldo potrebbero non essere ancora finiti, non sul versante giudiziario per lo meno, a rivelarlo è Deportes Quatro. Secondo il canale spagnolo, la donna che accusa l’attaccante della Juventus di stupro - il cui caso era stato chiuso con l’assoluzione del portoghese - potrebbe essere riaperto ancora una volta.

Kathryn Mayorga, infatti, a giorni si dovrebbe sottoporre a un esame mentale che dovrebbe dimostrare che non stava bene nel momento in cui ha accettato i 300.000 euro da Ronaldo per non portare la questione in tribunale. Se il test dovesse risultare positivo, il capitano del Portogallo dovrà affrontare un’udienza pubblica davanti alla giustizia nordamericana.

