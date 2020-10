Giovanni Allevi, nuovo brano per pianoforte per lo spot della sua città

05 ottobre 2020 a

Giovanni Allevi, pianista e compositore, si ispira alla sua Ascoli Piceno per il nuovo brano: Back Home. Pezzo per pianoforte solo, è la colonna sonora di uno spot della città che da domenica 4 ottobre viene trasmesso sulle reti Rai e Discovery. Un messaggio per celebrare la città medievale, colpita prima dal terremoto del 2016, poi dall'emergenza Covid. "Ho voluto raccontare la dolcezza e l’incanto di tornare nella propria città - ha spiegato Allevi - quel senso di familiarità che scalda il cuore appena si intravedono i colori e i paesaggi in cui si è cresciuti. Ho accettato con entusiasmo la richiesta di essere testimonial di questo progetto".

