Umbria, va in pensione il direttore sanitario dell'ospedale

04 ottobre 2020 a

a

a

Luca Sapori, direttore sanitario dell’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, va in pensione. Da febbraio 2021, in realtà. Anche se l’assenza del quasi ex direttore sanitario del nosocomio spoletino, che ha diretto per 15 anni, si fa sentire forte all’interno del presidio già da un mese. Assenza a cui proverà a sopperire, fino al febbraio, la facente funzioni Orietta Rossi, medico che arriva direttamente dall’ospedale di Foligno. Direttore di presidio e responsabile della direzione medica, Luca Sapori, all’età di 67 anni, lascia la direzione dell’ospedale di Spoleto dopo la difficile prova legata all'emergenza Covid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.