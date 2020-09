Coronavirus, il sindaco chiude i parchi cittadini

30 settembre 2020 a

Il sindaco Umberto de Augustinis mercoledì 30 settembre ha firmato l’ordinanza di chiusura per parchi e giardini pubblici di Spoleto. Contagi in aumento tra i giovani, in particolare nella fascia di età compresa tra 0 e 16 anni. È questo il motivo alla base della decisione di chiudere le aree gioco e le strutture ludiche interne ai parchi e ai giardini pubblici di libero accesso. Qui c'è difficoltà nel far rispettare il divieto di assembramento e il distanziamento. "Si è quindi ritenuto necessario applicare il principio di precauzione a tutela della salute pubblica, in attesa di avere ulteriori dati sull'andamento dei contagi da Covid 19, soprattutto per quanto riguarda la fascia di popolazione interessata" si legge in una nota del Comune.

