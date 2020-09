Umbria, positiva studentessa dell'Alberghiero: 170 in quarantena

25 settembre 2020 a

Studentessa convittrice dell’Alberghiero di Spoleto positiva al Covid e scatta l’isolamento fiduciario per tutta la classe e altre 150 convittori che già da sabato 26 settembre saranno sottoposti a tampone dalla Usl2 in via precauzionale come previsto dai protocolli. In tutto non meno di 170 persone. Il caso di positività è stato comunicato nel pomeriggio di venerdì 25 settembre alla dirigente scolastica Roberta Galassi informata tempestivamente dell’esito del tampone dalla Usl2 che ha avviato come di prassi l’indagine epidemiologica. La studentessa dell’istituto De Carolis come detto è anche una convittrice.

