Osvaldo Bevilacqua esalta Spoleto: "Città stupenda e meravigliosa. Posto ideale per vivere"

“Amici dei social, sapevate che esistono dei luoghi meravigliosi in cui perdersi e ritrovarsi? Spoleto è uno di questi: vicoli, piazzette, valli strepitose, bellezze nascoste, paesaggi che hanno ispirato diversi artisti a scrivere le più belle pagine d'Italia. Non posso che essere felice di accompagnarvi in questo viaggio”. Osvaldo Bevilacqua racconta così Spoleto nella sua pagina Facebook all’interno della rubrica “In viaggio con Osvaldo”. Ospite della Spoleto-Norcia in Mtb, il popolare conduttore televisivo con quasi 60 mila visualizzazioni in appena tre giorni grazie ai suoi video racconta la storia, i monumenti e i luoghi di Spoleto, condendo il tutto con le ricette tipiche del territorio per la rubrica “In cucina con Sandra”.

Sicuramente un notevole ritorno di immagine per la città, dimostrato anche dai commenti entusiastici, giudizi positivi e ringraziamenti diretti allo stesso Bevilacqua. “Spoleto è una città stupenda e meravigliosa e gode di questa immagine bellissima di luogo ideale dove vivere”, sono le parole di Osvaldo Bevilacqua, conduttore per oltre quaranta anni di Sereno Variabile, dedicato ai viaggi.

