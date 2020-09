We are the world 2020 Napoli: vince l'artista Laura Bordi di Spoleto

17 settembre 2020 a

Laura Bordi di Spoleto è la vincitrice del premio We are the world 2020 di Napoli nella categoria PoesiPittura. La corrente pittorico-letteraria di caratura internazionale che unisce due arti, poesia e pittura appunto, ispirate tra loro e coesistenti in un unico elaborato dove l’arte visiva si unisce alle parole. Arti che anche Laura ha dipinto a pennello sulla stessa tela e che sono diventate così parte integrante di un quadro ritenuto dalla giuria partenopea “suggestivo e intrigante”. Laura Bordi, ha partecipato con l’opera “Il giardino incantato”. La premiazione si è svolta in un contesto di artisti letterari e pittorici che hanno unito le rispettive arti . Numerosi gli attestati di apprezzamento che sono arrivati a Laura Bordi dagli spoletini in queste prime ore dal suo rientro da Napoli.

