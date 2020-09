Umbria, studente positivo al Covid: tutta la classe del liceo in quarantena

15 settembre 2020 a

Una intera classe del liceo scientifico di Spoleto in quarantena per la presenza di uno studente risultato positivo al Covid. Lunedì 14 settembre una anziana che accusava sintomi era stata sottoposta al tampone. Il test aveva evidenziato il contagio da Coronavirus. Immediatamente erano partiti i controlli nei confronti dei suoi familiari. Oggi, 15 settembre, in serata sono arrivati i risultati. Positivi il marito e uno dei nipoti, Immediatamente è stato avvisato il preside dello scientifico, frequentato dal ragazzo: tutti i compagni di classe sono stati dichiarati in quarantena e ora saranno sottoposti ai tamponi. Gli altri nipoti dell'anziana sono invece risultati negativi e quindi non ci sono problemi nelle scuole che frequentano. La notizia, anticipata da Tuttoggi, è stata confermata dal preside.

