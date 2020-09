Spoleto, mascherine obbligatorie in strada ancora per un mese: ecco dove e quando

15 settembre 2020 a

A Spoleto prorogata di un mese l'ordinanza per l'uso obbligatorio delle mascherine dalle 18 alle 6 del mattino nei luoghi a rischio assembramento. Il sindaco Umberto De Augustinis ha firmato il nuovo provvedimento, del tutto analogo a quello di fine agosto, che impone di coprire le vie respiratorie nelle zone del centro storico già segnalate dal commissariato di polizia come quelle in cui si è riscontrata la maggiore presenza di persone.

L'obbligo è dunque in vigore fino al 15 ottobre dopo le 18 in piazza del Mercato, corso Mazzini, piazza della Genga, piazza del Comune, piazza Achille Sansi, piazza Fratelli Bandiera, via Tommaso Martani, vicolo del Forno, largo Francisco Ferrer, vicolo della Genga, via Palazzo dei Duchi, vicolo di Volusio, vicolo del Mercato, via Aurelio Saffi, via Arco di Druso, via del Mercato, via del Municipio, via dell’Angelo, via dello Sdrucciolo, via della Trattoria, via di Visiale, via Filippo Brignone e vicolo della Basilica.



