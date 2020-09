Umbria, trovato morto sotto il ponte

L'allarme dato da una ragazza che era a passeggio con il cane

Trovato morto sotto il Ponte delle Torri a Spoleto nel pomeriggio di venerdì 11 settembre. Al momento il cadavere non è stato identificato, i carabinieri fanno sapere che si tratta di uomo il cui corpo è in avanzato stato di decomposizione. L'ipotesi prevalente resta il suicidio anche se non viene tralasciata nessuna pista. L'allarme è stato dato da una ragazza che passeggiava al Giro della Rocca insieme al suo cane. Addosso all'uomo non sarebbero stati trovati documenti per cui l'identificazione si rende problematica. Sul posto anche i sanitari del 118.

